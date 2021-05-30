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May 30 2021 - 23:56

كورونا في إيطاليا.. تسجيل 2949 إصابة و44 وفاة جديدة

منذ 1 ساعة 30 May، 2021
علم ايطاليا
أخبار دولية - ايطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الأحد انه تم تسجيل 2949 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة “بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2949، مقابل 3351 السبت، ليصل العدد العام إلى مستوى 3216003 حالات، بينها 238296 نشطة”.

وأضافت الوزارة “أنها رصدت 44 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 83 في بيانات السبت، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 126046 شخصا”، وذكرت أن “حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3851661 شخصا بعد رصد 6574 حالة شفاء جديدة”.

المصدر: روسيا اليوم

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