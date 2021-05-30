حفل استقبال لحزب البعث في البقاع بمناسبة تجديد انتخاب الرئيس الاسد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2021 - 22:04

حفل استقبال لحزب البعث في البقاع بمناسبة تجديد انتخاب الرئيس الاسد

منذ 2 ساعة 30 May، 2021
لقاء
لبنان

اقام عضو القيادة القطرية في حزب البعث العربي الاشتراكي أمين فرع البقاع الغربي والاوسط في الحزب الدكتور فادي العلي حفل استقبال لمناسبة تجديد انتخاب الرئيس السوري بشار الاسد لولاية رابعة وذلك في مقر الحزب في جلالا/شتورا حيث أمت المقر قيادات الفصائل الفلسطينية وممثلون عن الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع ومشايخ العشائر العربية ووفود شعبية لبنانية وفلسطينية وسورية وفاعليات .

وأكد العلي ان اعادة انتخاب الرئيس بشار الاسد لولاية رابعة برمزيته وابعاده الاستراتيجية يعتبر تتويجا للنصر الميداني لسوريا جيشا وشعبا وقيادة على المحور الاميركي الصهيوني الرجعي وهذا ما سيترتب عليه  تبدل موازين ومعادلات القوة في الاقليم لجهة عودة سوريا الى دورها المحوري كقلعة تحررية عروبية يشع انتصارها وحدة مصير ومسار على كامل المنطقة العربية.

المصدر: موقع المنار

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