الشيخ علي سلمان: على الجميع أخذ اللقاح ضد كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية

قال الأمين العام لجمعية الوفاق الاسلامية البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي الاحد “بقلب يملؤه الحزن والأسى أعزي أهالي المتوفين الكرام وأسأل الله لهم الصبر والسلوان ولذويهم المغفرة والرحمة وأدعوا الله أن يمن على المرضى المصابين بالشفاء العاجل”.

وأضاف الشيخ سلمان “أدعو الأحبة جميعا للمبادرة بأخذ اللقاح ضد كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء”، وتابع “في هذه الظروف الصعبة على أفراد الأسرة أن يتفهموا ظروف بعضهم البعض وأن يعملوا معا على جعل البيت واحة للراحة والأمن لجميع أفراد الأسرة خصوصاً النساء والأطفال فلا ينبغي أن تشعر امرأه أو طفل بالخوف أو القلق من التواجد في المنزل”.

المصدر: بريد الموقع