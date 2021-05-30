أطعمة تحارب ارتفاع ضغط الدم

يعتبر ارتفاع مستوى ضغط الدم نذير أمراض القلب والأوعية الدموية: احتشاء عضلة القلب، الجلطة الدماغية وغيرها. لذلك من المهم علاجه واتباع نظام غذائي محدد، لأنه أفضل وقاية من المضاعفات.

ووفقا للخبراء، أفضل مساعد لمكافحة ارتفاع مستوى ضغط الدم هي مركبات الفلافونويد. هذه المركبات هي مضادات طبيعية قوية للأكسدة، تخفض من هشاشة الشعيرات الدموية وتحسن عملية إمداد الدماغ بالأكسجين. وتوجد هذه المركبات النباتية بكثرة في المواد الغذائية التالية: الشاي الأخضر؛ الكرز؛ الكمثرى؛ التفاح؛ الفول السوداني؛ العنب البري؛ الشوكولاتة الداكنة.

وقد أظهرت الدراسات، أن تناول كمية كافية من هذه المركبات مع الطعام، يؤدي إلى انخفاض مستوى ضغط الدم. لذلك يجب على كل من يعاني من هذه المشكلة إضافة هذه المواد إلى نظامه الغذائي اليومي.

ومقابل هذا عليهم تقليل كمية الملح التي يتناولونها (ملعقة شاي في اليوم) ويفضل الامتناع عن الدهون الحيوانية- الزبدة، اللحوم وكذلك المشروبات الغازية والكافيين . ومن الضروري أيضا تجنب تناول الأطعمة الحارة والمخللات والمعلبات والمعجنات والحلويات، والتقليل من استخدام التوابل أيضا.

وينصح الخبراء بتضمين النظام الغذائي هذه المواد الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم: الأرز؛ الفواكه (البرتقال واليوسفي)؛ الشوفان والقمح؛ فواكه مجففة (الزبيب والمشمش)؛ الحبار؛ الأسماك؛ الحليب والزبادي؛ الأعشاب البحرية؛ البقول (الفاصوليا والبازلاء والعدس والحمص).

وتساعد الفيتامينات أيضا في مكافحة ارتفاع مستوى ضغط الدم. فيتامين А (الكبد وصفار البيض والبقدونس) فيتامين B (الخميرة والبازلاء والملفوف) وفيتامين C (الحمضيات والفلفل وعنب الثعلب وثمار أخرى)، ويمكن تناول هذه المواد مطهوة (غير مقلية) مسلوقة وطازجة. ومن الضروري اتباع هذا النظام الغذائي للحفاظ على مستوى مستقر لضغط الدم.

ويؤكد الخبراء على أن أفضل المواد الغذائية لتطبيع مستوى ضغط الدم هي:

1- بذور اليقطين- مصدر الزنك، الذي يمكن أن يسبب نقصه احتشاء عضلة القلب. لذلك يكفي تناول 20 غراما من هذه البذور لتغطية حاجة الجسم.

2- قريشة (جبن قريش) ويسمى (الكوارك -Quark)، وهو من منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم، التي تؤثر إيجابيا في عمل القلب والأوعية الدموية. ويفضل تناوله يوميا.

3- سمك السلمون، يحتوي هذا السمك على أحماض أوميغا الدهنية التي تساعد على خفض مستوى ضغط الدم.

4- الشوفان- الشوفان مصدر مهم لعنصر السيلينيوم الضروري لكل من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم و من مرض السكري.

5- الفلفل الأحمر الحلو- هذا الفلفل غني بفيتامين С. وقد أثبت العلماء، أن الأشخاص الذين يتناولون هذا الفلفل بانتظام، نادرا ما يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم.

المصدر: نوفوستي