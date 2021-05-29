أطعمة مفيدة للمدخنين

قام طبيب روسي لمعالجة الإدمان، فاديم زوبيتسكي، بتحديد المنتجات التي من شأنها أن تساعد في إزالة النيكوتين من الجسم.

تشمل الخضروات الصحية الجزر والملفوف، حسبما أفاد موقع NovostiUA.net.

وبحسب الطبيب، فإن النيكوتين يخفض مستوى فيتامين “سي” في الجسم. في نفس الوقت، البروكلي قادر على تجديد الحاجة إلى الفيتامينات وتسريع عملية التمثيل الغذائي، وكذلك حماية الرئتين من السموم. تحتوي هذه الخضار أيضًا على جين NRF2، الذي يحمي خلايا الرئة من المواد الضارة. يساعد البرتقال أيضًا على تجديد مستوى فيتامين سي في الجسم.

تحتوي السبانخ على حمض الفوليك أو فيتامين ب 9 الذي يزيل النيكوتين من الجسم. كما نصح الطبيب بتناول الزنجبيل الخام لقمع إدمان النيكوتين، بالإضافة إلى ذلك، بمساعدته، يمكن تقليل محتوى السموم في الدم من تناول النيكوتين. والحمض الموجود في التوت البري يزيل النيكوتين بسرعة من الدم.

الليمون مفيد أيضًا. “إذا كنت تدخن، تبقى المواد الضارة في جسمك لمدة ثلاثة أيام، مما يؤدي إلى إتلاف خلايا الجلد والمسام. ساعد جهاز المناعة والجلد بالليمون”.

مع استمرار تدخين السجائر في الجسم، ينخفض ​​محتوى الفيتامينات A وC، ولتعويض نقصهما يوصي الطبيب بتناول الجزر.

وقال: “التدخين يجعل الأوعية الدموية ضيقة للغاية، لذلك تناول عشبة القمح للحصول على ما يكفي من فيتامين E وتحسين مرونة القلب والأوعية الدموية. يمكن لعشبة القمح أيضًا أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع تقدمك في السن.

أخيرًا، يعد الملفوف مصدرًا طبيعيًا للأيزوثيوسيانات ومضادات الأكسدة الأخرى التي ستساعد في طرد النيكوتين من الجسم.

المصدر: سبوتنيك