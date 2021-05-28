خلاف في الأجهزة الأمنية “الإسرائيلية” حيال حركة “حماس” وتحذير من اندلاع مواجهة أخرى

قال المحلل العسكري “الاسرائيلي” عاموس هرئيل، اليوم الجمعة، إن “خلافا في جهاز الأمن الإسرائيلي يسود حيال حركة حماس، وخاصة زعيمها في قطاع غزة، يحيى السنوار”.

وأضاف هرئيل، في مقالٍ له، أن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (امان) أكثر تشاؤمًا وتحذر من اندلاع مواجهة أخرى . ورصدت أجهزة الاستخبارات “الإسرائيلية” التغيير في مفهوم السنوار قبل شهر تقريبا من نشوب الحرب؛ لكن حتى أيام معدودة قبلها، كانت التقديرات السائدة تعتبر أن “حماس” تريد مواجهات عند الجدار، وليس إطلاق قذائف صاروخية باتجاه وسط (اسرائيل)، وفق المحلل العسكري.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تواجه صعوبة، مرة بعد الأخرى، في “قراءة حماس بشكل صحيح”، موضحًا أن “الفجوة بين شكل فهم الجانبين للواقع يشوش التوقعات والفهم المتبادل، ويقود أحيانا إلى سوء فهم”.

المصدر: فلسطين اليوم