كورونا في البرازيل.. تسجيل 67467 إصابة و2245 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، تسجيل 67467 إصابة و2245 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 67467، مقابل 80486 في بيانات الأربعاء، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى 16342162 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2245 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2398 في إحصائية الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 456674 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وأضافت أن حصيلة حالات الشفاء تبلغ حاليا 1478629، بينما لا تزال 1099196 إصابة تعتبر نشطة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل “على نحو خطير”، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: وكالة رويترز