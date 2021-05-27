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May 27 2021 - 19:20

اليمن: وقفة في الحديدة دعما للشعب الفلسطيني

منذ 38 mins 27 May، 2021
وقفة
اليمن - عربي وإقليمي

نظم عدد من مزارعي مديريات المربع الشمالي بمحافظة الحديدة الخميس وقفة تنديدا بممارسات العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات ورددوا الشعارات المنددة بجرائم العدو الصهيوني وانتهاكاته لكل المواثيق والإتفاقيات الدولية في قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية.

وقدم المزارعون قافلة مساعدات من المواشي، تحت شعار “نقتسم لقمة العيش نحن وإخواننا الفلسطينين ” دعما لأبناء الشعب الفلسطيني ، استجابة لدعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

وأكد المزارعون رغبتهم في مشاركة إخوانهم الفلسطينيين في معركة الدفاع عن المقدسات حتى تحرير كل شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: موقع انصار الله

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