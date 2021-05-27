“تجمع العلماء وحركة أمل”: المقاومة أسقطت مشاريع تصفية القضية الفلسطينية

زار وفد من تجمع العلماء المسلمين برئاسة الشيخ حسان عبد الله الخميس المكتب السياسي لحركة أمل، والتقى رئيسه جميل حايك في حضور عدد من الأعضاء، وقدم التهاني بمناسبة عيدي الفطر والمقاومة والتحرير وانتصار فلسطين.

وهنأ المجتمعون “الشعب الفلسطيني على اتساع جغرافية المقاومة والانتفاضة والمواجهات التي شكلت نقطة تحول في مسار الصراع العربي الإسرائيلي الفضل فيها لدماء الشهداء وعزم المقاومين وإستعداد شرائح الشعب الفلسطيني برمته على دفع ضريبة المقاومة والمواجهة، ما أعاد القضية الفلسطينية إلى موقعها، قضية مركزية للأمة”.

واكد المجتمعون “القضية الفلسطينية فرضت نفسها على كل دول القرار حيث لا يمكن تجاوزها”، وتابعوا “أسقطت المقاومة مشاريع التصفية وصفقات قرن بالية ومسارات تطبيع وتتبيع ثبت فشلها”، ودعوا إلى “مزيد من تمتين عوامل الوحدة والتماسك بما يخدم قضية فلسطين”، مؤكدين “ضرورة الاستثمار السياسي على عائد المقاومة والانتصار من اجل تحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام