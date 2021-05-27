مسؤول قطاع الجبل في حزب الله الحاج بلال داغر في لقاء حواري: انتصار 2000 أسس لهزائم متوالية للعدو وسيف القدس صدعه نفسياً وعسكرياً وأقتصادياً

نظم تيار المجتمع المدني المقاوم في الجبل لقاء حوارياً ، بمناسبة عيد التحرير والمقاومة واحتفاءاً بنصر غزة واهلها، تخلله مداخلتين الأولى لمسؤول العلاقات اللبنانية في حركة حماس الدكتور ايمن شناعة شرح فيها مجريات عملية سيف القدس والإنجازات الميدانية والعسكرية وتداعياتها على الكيان الغاصب.

بدوره اكد مسؤول قطاع الجبل في حزب الله الحاج بلال داغر انّ انتصار ايار وإندحار الاسرائيلي العام ٢٠٠٠م أسس لهزائم متوالية للعدو مؤكداً انّ عملية سيف القدس صدّعت العدو نفسياً ومعنوياً وعسكرياً وأقتصادياً وانّ بشائر النصر الحاسم مسألة وقت ومعها نؤكد انّ القدس أقرب.





المصدر: بريد الموقع