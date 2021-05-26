جمعية الإمام المنتظر العالمية اطلقت أسبوع الإنتصار والتحرير – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2021 - 14:14

جمعية الإمام المنتظر العالمية اطلقت أسبوع الإنتصار والتحرير

منذ 40 mins 26 May، 2021
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ثقافي وديني - صفحات منوعة
أطلقت جمعية الإمام المنتظر العالمية أسبوع الإنتصار والتحرير ونظمت مؤتمر اليوم الموعود الفكري السابع والثمانين بالمناسبة مع العتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية، فأقامت منبرا مفتوحا من الساعة الثانية فجر يوم ٢١ ايار حتى الساعه الثانية فجر اليوم الواقع في ٢٦ منه، تحدث فيه السيد أحمد عبد الملك (اليمن) ورئيس الجمعية الحاج حبيب الله بلوق والأخ المجاهد محمد البريم المتحدث بإسم اللجان الشعبية في الإنتفاضة وسماحة الشيخ ماهر حمود رئيس الإتحاد العلمائي العالمي للمقاومة. وتخلله زيارة لضريح شهيد القدس القائد الحاج قاسم سليماني نيابة عن المؤتمرين ومواقف وأشعار وأناشيد وكلمات من مختلف البلدان. واختتم بكلمة من الارشيف لسماحة السيد الشهيد عباس الموسوي “قدس سره”.
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المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية

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