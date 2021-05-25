الجيش الإيراني يطلق مناورة مشتركة للحرب الإلكترونية

وتشارك في هذه المناورات وحدات الرد السريع ومنظومات الحرب الالكترونية للقوة البرية والجوية والدفاع الجوي والقوات البحرية، حيث تقوم بتنفيذ التكتيكات الهجومية والدفاعية في مجال الحرب الإلكترونية، باستخدام أحدث الامكانات .