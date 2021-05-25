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May 25 2021 - 11:20

الجيش الإيراني يطلق مناورة مشتركة للحرب الإلكترونية

منذ 32 mins 25 May، 2021
الجيش الإيراني يطلق مناورة مشتركة للحرب الإلكترونية صباح اليوم
ايران - عربي وإقليمي

أطلق الجيش الإيراني صباح الثلاثاء مناورة مشتركة للحرب الالكترونية تحت اسم ” درع السماء 2021″ بمشاركة الوحدات الاستراتيجية للحرب الالكترونية من الصنوف الأربعة للجيش، في منطقة اصفهان ومناطق البلاد الاخرى. وتعتبر مناورات “درع السماء 2021” الأكثر عملية كتمرين مشترك في مجال الحرب الإلكترونية للجيش في السنوات الأخيرة.

وتشارك في هذه المناورات وحدات الرد السريع ومنظومات الحرب الالكترونية للقوة البرية والجوية والدفاع الجوي والقوات البحرية، حيث تقوم بتنفيذ التكتيكات الهجومية والدفاعية في مجال الحرب الإلكترونية، باستخدام أحدث الامكانات .

المصدر: ارنا

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