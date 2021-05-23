الأدميرال خانزادي يتفقد وحدات اسطول القوة البحرية الايرانية جنوب البلاد

تفقد قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي وحدات اسطول القوة البحرية جنوب البلاد وقام بتقييم مدى جاهزيتها. وحضر الادميرال خانزادي بمعية عدد من مساعديه وقادة القوة البحرية في سواحل مكران (جنوب شرق) وتفقد القواعد التابعة للمقر المتقدم لأسطول الجنوب وقام بتقييم القدرات الدفاعية والمعدات المطورة لهذه القوة الاستراتيجية.

وأكد الادميرال خانزادي، خلال هذه الزيارة التفقدية، على “الجهوزية والقدرات القصوى لكوادر القوة البحرية في مواجهة التهديدات واهمية صون الحدود المائية والدفاع عن مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية”، موضحاً ان “حضور كوادر القوة البحرية للجيش واسرهم على امتداد سواحل مكران مؤشر للعزم والارادة الصلبة لرجال ونساء تمكنوا بايمانهم وجهدهم من الصمود امام اي تهديد وان يكونوا الانموذج الابرز في المجتمع”.

واطلع الأدميرال خانزادي على مدى الجهوزية القتالية والقدرات العملانية لقادة وكوادر القوة البحرية في سواحل مكران وتفقد كاسر الامواج “كربان” في سواحل بحر عمان وقواعد “الشهيد بياتي” البحرية في كوهستك ومحطة “الشهيد اعتباريان” البحرية في سيريك والقاعدة الاولى للطائرات المسيرة في غرانداهو والمنشآت، والأرصفة قيد الانشاء في المنطقة الثانية للقوة البحرية “ولايت”، وأصدر الأوامر اللازمة للاسراع في اكمال المشاريع المختلفة.

المصدر: فارس