عشائر وعائلات بعلبك الهرمل باركت للشعب الفلسطيني انتصاره على العدو الصهيوني

غسان قانصوه

باركت عشائر وعائلات منطقة بعلبك – الهرمل للشعب الفلسطيني انتصاره على الغطرسة الصهيونية.

وعقد لقاء في قاعة الأسد بالمكتبة العامة في الهرمل بحضور فعاليات بلدية واختيارية وحزبية مداخلات حيت المقاومة البطلة لإنجازها النصر الذي يضاف إلى سلسلة انتصارات محور المقاومة.

وصدر بيان عن المجتمعين القاه الأستاذ حسن الحاج حسن وجاء فيه: نصرة لأهلنا في فلسطين المحتلة وتنديدا بتدنيس الأقصى وحي الشيخ جراح والحرب الغاشمة على غزة والضفة الغرببة والقدس المحتلة ، نقف اليوم كعشائر وعائلات بعلبك – الهرمل وقفة تضامنية مفعمة بالعزة والكرامة، متوجهين بأسمى أبات التهنئة والتبريك بالإنتصار التاريخي الذي تحقق على أيدي مجاهدي فلسطين الأبطال.

أضاف البيان : نقف اليوم كما في الماضي إلى جانب الشعب الفلسطيني لنحيي روح المقاومة والصمود عند اهلنا في فلسطين المحتلة ونؤكد أن فلسطين هي القضية الأولى في العالمين الإسلامي والعربي ، فالمقاومة وحدت الشعب الفلسطيني وجعلت إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت ، وأثبتت اليوم أن مصير العرب يتقرر في غزة

تابع البيان : كما كان متوقعا فإن الإحتلال الإسرائيلي أوقف الحرب رغما عنه ، فكان التمسك بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر ، هو تمسك بالمقاومة ومواجهة العدو لأننا أصحاب حق.

وأشار البيان بان هذه الهزيمة الاستراتيجية أسقطت مسار التطبيع وهي تؤكد ان هذا الكيان إلى زوال. واعتبر إن هذا الإنتصار يضاف إلى انتصارات محور المقاومة لا سيما انتصارات أيار ٢٠٠٠ وتموز ٢٠٠٦ وغيرهما.

وختم البيان بإننا كعشائر وعائلات المنطقة نؤكد وكما كنا دائما بأننا جزء من هذه المقاومة ، نعاهدها على المضي قدما في درب التحرير الكامل في كل أرضنا العربية المحتلة.

المصدر: موقع المنار