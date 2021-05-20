صدمة في الهند… فئران تأكل أجزاء من جسم طفل حديث الولادة بمستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2021 - 07:58

صدمة في الهند… فئران تأكل أجزاء من جسم طفل حديث الولادة بمستشفى

منذ 44 mins 20 May، 2021
India
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

قامت مجموعة من الفئران بقضم أصابع قدمي طفل حديث الولادة بأحد المستشفيات الحكومية في الهند، يوم الاثنين الماضي، ما تسبب له في العديد من الجروح.
وتقدمت عائلة الرضيع الذي لم يتجاوز 19 يوما، بشكوى رسمية إلى السلطات القضائية في مدينة إندور بولاية ماديا براديش الهندية، نتيجة الإهمال الطبي الموجود في المستشفى، وفقا لما نقله موقع “دي أن أي إنديا” الهندي.
وحسب وسائل إعلام محلية، فإن “المسؤولين بالمستشفى، حاولوا تسوية الوضع وتعويض العائلة دون اللجوء إلى القضاء، إلا أن عائلة الطفل رفضت ذلك لأن الحادث تسبب بعاهة مستديمة للطفل بسبب الإهمال الإداري الموجود بالمستشفى”.
وقالت والدة الطفل: “إنها حين ذهابها لإطعام ابنها صدمت حين رأت الدم ينزف من أحد أصابعه”.

المصدر: سبوتنيك

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