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May 19 2021 - 02:10

ضربات المقاومة الصاروخية تستهدف قواعد عسكرية جوية للعدو

منذ 18 mins 19 May، 2021
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عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام كتائب القسام في الدقائق الأخيرة من يوم الثلاثاء، توجهيهها ضرباتٍ صاروخية لـ 6 قواعد جوية (حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون) التي تنطلق منها الطائرات الحربية الصهيونية، رداً على الغارات الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة مساء يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق من يوم أمس، كشفت الكتائب بأنها استخدمت صواريخ من طراز Q20 في الضربة الصاروخية التي أدت لمقتل 2 وإصابة 20 آخرين، وأضافت الكتائب بأنها وجهت هذه الضربة صوب موشاف “أوهاد” ضمن مجمع مفتاحيم في المجلس الإقليمي أشكول.

وأسفر القصف القسامي المتواصل عن تكبيد الكيان الصهيوني خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، وأدى لمقتل -حتى الآن- 10 صهاينة -بينهم ضابط صهيوني- في حين أصيب أكثر من 650 آخرين بجروح، إضافة لتضرر أكثر من 100 مبنى وتدمير عشرات المركبات ووقوع أضرار مادية كبيرة، وتوقف مطار “بن غريون” الدولي.

الرد القسامي مستمر (اليوم العاشر) من معركة سيف القدس..
– 00:50 كتائب القسام تجدد قصف قاعدة “بلماخيم” الجوية برشقة صاروخية.

المصدر: كتائب القسام

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