سرايا القدس: ندير المعركة بكل قوة واقتدار ونحدد حسب خططنا المسبقة متى وكيف وأين سنضرب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2021 - 02:08

سرايا القدس: ندير المعركة بكل قوة واقتدار ونحدد حسب خططنا المسبقة متى وكيف وأين سنضرب

منذ 1 ساعة 19 May، 2021
ابو حمزة
عربي وإقليمي - فلسطين

قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن المعركة تدار بكل قوة واقتدار ونحدد حسب خططنا المسبقة متى وكيف وأين سنضرب.

وبين أبو حمزة في تغريدة عبر قناته بالتليجرام، أن ما يكشف عنه العدو من خسائر في كيسوفيم واشكول ومواقع حشوداته ما هو إلا بعضٌ من بأس رجال المدفعية.

وبارك الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة سواعد الرجال البواسل في وحدة المدفعية التي ما زالت توجه ضرباتها لمستوطنات غلاف غزة

وقال “بوركت سواعد رجالنا البواسل في وحدة المدفعية التي ما زالت توجه ضرباتها لغلاف غزة مستهدفة المواقع والحشودات العسكرية بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل والصواريخ موقعةً خسائر كبيرة في صفوف جنود العدو بين قتيل وجريح حيث ما زال العدو يجلي بطائراته الإصابات الحرجة والقتلى حتى اللحظة”.

المصدر: سرايا القدس

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