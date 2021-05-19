اجتماع في وزارة الطاقة بحث في تعديل قيمة الجعالة لموزعي الغاز بالجملة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2021 - 00:22

اجتماع في وزارة الطاقة بحث في تعديل قيمة الجعالة لموزعي الغاز بالجملة

منذ 1 ساعة 18 May، 2021
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لبنان

اعلنت نقابة موزعي الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها في لبنان، في بيان ان “اجتماعا عقد في مكتب المدير العام لوزارة الطاقة والمياه المهندسة اورور فغالي، ضم المدير العام لوزارة الاشغال الدكتور أحمد تامر ورئيس نقابة موزعي الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها في لبنان المختار عبد الهادي كمال العبيدي وامين السر والاعلام جان حاتم، حيث جرى الاتفاق على تعديل قيمة الجعالة لتمكين الموزعين من عملهم، وذلك بعد عرض ونقاش الدراسة المعمقة التي نالت موافقة وزارتي الطاقة والاشغال والتي سترفع الى وزير الطاقة الموافقة عليها لاعتمادها في جدول تركيب السعر يوم الاربعاء وتصديق محضر الاجتماع”.

وأكد النقيب العبيدي ان “الاجتماع كان مثمرا ومنصفا”، معتبرا “ان الهدف هو تأمين وتوفير مادة الغاز للمستهلك للإستمرار بديمومة العمل بما يخدم كرامة ومصلحة الموزعين والمواطنين في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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