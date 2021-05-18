عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 18 ايار 2021

العناوين
الأخبار :
– «سيف القدس»: زمام المعركة بيد المقاومة
– الدولار على حاله: منصة سلامة لا تعمل
– مدارس نحو وضع خطّة تعليم مدمج للعام المقبل: الـ«أونلاين» باقٍ… ولو ذهبت «كورونا»
– لم تتجاوز النسبة في أحسن حالاتها 40%: عودة «رفع العتب» إلى المدارس
– الاحتجاج على التحالف الإماراتي – الإسرائيلي ممنوع في بيروت: الحريري يدافع عن أنظمة التطبيع!
– عاصفة ردود على تصريح وهبة: دول «الصداقة والمحبة» موّلت «داعش»
– الإمارات تزداد وقاحة: إسرائيل منّا ونحن مِن إسرائيل!
– صواريخ من العرقوب على الجليل المحتل
البناء :
– فلسطين تحيي “النكبة” بالصواريخ والانتفاضة الشاملة… و”القومي”: بتنا أقرب إلى النصر
– نتنياهو يُفشل وقف النار ويمدّد لحربه … وحزب الله وحماس والجهاد: نصرُنا ومصيرُنا واحد
– السوريّون في لبنان يستعدّون للانتخابات: انتصار سورية أعاد المبادرة لمحور المقاومة
الديار :
– ساعات “حبس الانفاس” : فشل عملية “المترو” منع اشتعال الجبهة اللبنانية ؟
– اسرائيل قلقة من “مناورات” حزب الله “الصامتة” وعوكر على “خط التبريد”
– “عقم” في الملف الحكومي والتهديد “بالشارع” لا يوقف “تقسيط” رفع الدعم
اللواء :
– “الهذيان الحكومي” ينكشف مع احتدام التحولات الاقليمية!
– رسائل “رفع عتب” من عون للمجلس والخارج.. ومنصة المركزي قيد الاختبار
الجمهورية :
– “شورى الدولة” يُجمع على ردّ طلب غادة عون.. وباريس: الحل بيدكم
النهار :
– وزير الخارجية يهدّد علاقات لبنان بالخليج !
الأنباء :
– مشهد الصواريخ يتكرر جنوباً.. والمشهد الحكومي حاضر كلامياً غائب واقعياً
الاسرار
البناء
– كشف مصدر سياسي عن ارتباك في مواقع مقرّرة في الدولة حول المعلومات المتصلة بإطلاق مصرف لبنان لمنصة صرف الدولار، وفيما كان بعضهم يتساءل عما إذا كانت قد بدأت عملها بالأمس كان آخرون يقولون إنها ستبدأ اليوم.
– سجلت مصادر دبلوماسية غربية باهتمام ما ظهر من حضور شعبي وأصوات سياسية في كل من الأردن والكويت لمناهضة التطبيع ودعم الانتفاضة والمقاومة في فلسطين واعتبرت أن البلدين شكّلا دائماً بارومتر التحوّلات في الشارع العربي والمشهد السياسي العربي.
الجمهورية
ـ أكد قيادي في حزب بارز ضمن مجلس خاص الإستمرار الآن في دعم شخصية سياسية هي على خلاف كبير مع حليف هذا الحزب.
ـ يدرس مسؤول كبير توقيع مرسوم حسّاس في انتظار رد خارجي على استكمال ملف مرتبط به.
ـ حذرت مراجع روحية من البرمجة التي يتعاطى من خلالها أحد الأحزاب مع مرجعية روحية ونبهت من مخاطرها اليوم وغدًا.
اللواء
ـ تتوقع أوساط نيابية تأخر مدروس لجلسة ينتخب فيها عضو جديد في المجلس الدستوري لملء الشغور بالوفاة.
ـ استغربت جهات سياسية، امتناع مرجع عن الاتصال بمرجع آخر للمعايدة بالفطر السعيد، كما كان متوقعاً.
ـ استبق مصرفيون، في السوق السوداء، إطلاق المنصة، باتخاذ ترتيبات تتعلق بالاحتفاظ بالربح المرتفع، خلال الأسبوع الطالع!
الأنباء
– خطوة مالية أساسية كان من المفترض أن تحدث تحوّلا نوعياً يبدو أنها لا تزال متعثرة حتى اليوم.
– تسابق على بث أسماء في البازار السياسي كبدائل لمهمة وطنية رغم ان أي جديد جدّي لم يحدث ليستدعي ذلك.
المصدر: صحف