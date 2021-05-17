النخالة: المقاومة الفلسطينية تذل “إسرائيل” يوميا وستحقق الانتصار

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أن “المقاومة الفلسطينية تذل إسرائيل يوميا وتخلق وقائع على الأرض وسوف تصمد وتحقق الانتصار”.

وقال النخالة في كلمة له أمام جمع من الجمهور في الضاحية الجنوبية لبيروت الاثنين “نحن في معركة كبرى تدور رحالها على أرض فلسطين، و سرايا القدس المظفرة وكتائب القسام الباسلة وبقية الفصائل يسطرون صفحة جديدة في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى”، وأشار الى أن “القدس ستبقى عنوان الصراع مع المشروع الصهيوني”.

وأوضح النخالة أن “المقاومة تضع العدو في مأزق تاريخي لم يسبق له مثيل وإسرائيل تعجز عن خوض معركة برية مع رجال المقاومة”، وقال إن “المقاومة تذل إسرائيل يوميا وتخلق وقائع على الأرض وسوف تصمد وتحقق الانتصار، ونوقع الخسائر بالعدو ونذل كبرياءه والمعركة لم تنته بعد”.

وشدد النخالة على أن “ما ترونه اليوم هو الجزء اليسير من دعم الجمهورية للمقاومة، فيما أن كيان العدو أبرم صفقة أسلحة جديدة مع واشنطن تعويضاً لما تم قصفه على بيوت المواطنين”، وأكد أن “المقاومة جعلت كيان العدو أوهن من بيت العنكبوت مجددا”.

المصدر: فلسطين اليوم