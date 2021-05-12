دعا ‏حزب الله يدعو الى رفع التكبيرات في المآذن وعلى الشرفات عند الساعة التاسعة والنصف مساء نصرة لفلسطين واهلها.

بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم

(أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُوا۟ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ ۝ ٱلَّذِینَ أُخۡرِجُوا۟ مِن دِیَـٰرِهِم بِغَیۡرِ حَقٍّ إِلَّاۤ أَن یَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضࣲ لَّهُدِّمَتۡ صَوَ ٰ⁠مِعُ وَبِیَعࣱ وَصَلَوَ ٰ⁠تࣱ وَمَسَـٰجِدُ یُذۡكَرُ فِیهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِیرࣰاۗ وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ) صدق الله العليّ العظيم.

نُصرةً للمقدسات وتأييدًا لبطولات أحرار فلسطين من البحر إلى النهر، ندعوكم للمشاركة في “صرخات التكبير” عبر مآذن المساجد وشرفات المنازل ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وحيث ينبض قلبٌ بحبّ الحقّ وبغض الصهاينة.

الزمان: الليلة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القدس.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله