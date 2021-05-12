شهيد فلسطيني و3 جرحى برصاص العدو الاسرائيلي في مخيم الفوار بالضفة المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الأربعاء، عن استشهاد مواطن من مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة المحتلة، وذلك خلال مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي شهدها المخيم.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الشهيد هو حسين عطية الطيطي (26 عاما)، بينما اصيب مواطنا بالرصاص الحي في القدم، واصيب آخران بالرصاص المغلف بالمطاط وجرى نقلهم الى مستوصف الهلال الأحمر في دورا لتلفي العلاج”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم منعت سيارة الإسعاف من نقل الطيطي للمستشفى لتلقي العلاج حيث كان يعاني من نزيف حاد، وتم نقله بسيارة خاصة للمستشفى، وأعلن عن استشهاد متأثرا بجروحه”.

المصدر: وكالة وفا