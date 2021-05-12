بالفيديو.. صاروخ يدمر منزلا شرق تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2021 - 04:16

بالفيديو.. صاروخ يدمر منزلا شرق تل أبيب

منذ 33 mins 12 May، 2021
عربي وإقليمي - فلسطين

بالفيديو.. صاروخ يدمر منزلا شرق تل أبيب

المصدر: موقع المنار

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