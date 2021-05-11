الجهاد الإسلامي: سيدفع العدو ثمن غطرسته وارهابه وستبقى غزة عظيمة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2021 - 22:12

الجهاد الإسلامي: سيدفع العدو ثمن غطرسته وارهابه وستبقى غزة عظيمة

منذ 10 mins 11 May، 2021
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أن المقاومة الباسلة برهنت بهذا الأداء القتالي أنها صادقة القول والفعل.

وفي بيان لها مساء اليوم، قالت الحركة: نبارك هذا الأداء النوعي للمقاومة الفلسطينية التي أثبتت قدرتها العالية على أن تكون نداً للعدو.

وأضافت: قد أظهرت مشاهد اطلاق الصواريخ التي رافقتها تكبيرات ودعوات المؤمنين ، بعضاً من تجهيزات المقاومة وإعدادها المتقدم و تراكم الخبرات التي يتمتع بها مهندسو المقاومة الذين نوجه لهم التحية.

وشددت على أن العدو سيدفع ثمن غطرسته وإرهابه وستبقى غزة العظيمة بمقاومتها منارة للبطولة ونموذجا ناصعا في جبين الأمة.

المصدر: بريد الموقع

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