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May 11 2021 - 22:12

بالفيديو.. أضرار فادحة بعد سقوط صاروخ أطلق من غزة في حولون بتل أبيب

منذ 49 mins 11 May، 2021
عربي وإقليمي - كيان العدو

بالفيديو.. أضرار فادحة بعد سقوط صاروخ في حولون بتل أبيب

المصدر: اعلام العدو

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