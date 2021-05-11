سوار ذكي روسي طبي لقياس مستويات السكر في الدم

نشرت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء نقلا عن مصدر بمركز Sensorica، إن مجموعة من العلماء الروس يعملون حاليا في مجال تصميم سوار ذكي مزود بجهاز استشعار غير جراحي يسمح بقياس مستويات السكر في الدم بشكل دوري متكرر وبدقة عالية.

وفي هذا الإطار، يقوم الجهاز بإرسال المعطيات التي سجلها إلى الهاتف الذكي، الذي يمكنه إرسال هذه البيانات والمعطيات إلى الطبيب المختص. بعد ذلك، سيتمكن الطبيب المشرف على العلاج، من تحليل هذه المعطيات بواسطة تطبيق خاص.

يذكر أن الجهاز سيكون عبارة عن سوار يمكن ارتداؤه على المعصم. ويتم التخطيط لتحضير واختبار نموذج أولي منه بجامعة سيتشينوف الطبية بالعاصمة الروسية موسكو هذا العام.

المصدر: وكالات