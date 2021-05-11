سوار ذكي روسي طبي لقياس مستويات السكر في الدم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 11 2021 - 12:58

سوار ذكي روسي طبي لقياس مستويات السكر في الدم

منذ 27 mins 11 May، 2021
Diabetics11
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

نشرت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء نقلا عن مصدر بمركز Sensorica، إن مجموعة من العلماء الروس يعملون حاليا في مجال تصميم سوار ذكي مزود بجهاز استشعار غير جراحي يسمح بقياس مستويات السكر في الدم بشكل دوري متكرر وبدقة عالية.
وفي هذا الإطار، يقوم الجهاز بإرسال المعطيات التي سجلها إلى الهاتف الذكي، الذي يمكنه إرسال هذه البيانات والمعطيات إلى الطبيب المختص. بعد ذلك، سيتمكن الطبيب المشرف على العلاج، من تحليل هذه المعطيات بواسطة تطبيق خاص.
يذكر أن الجهاز سيكون عبارة عن سوار يمكن ارتداؤه على المعصم. ويتم التخطيط لتحضير واختبار نموذج أولي منه بجامعة سيتشينوف الطبية بالعاصمة الروسية موسكو هذا العام.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة