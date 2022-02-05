إذا كنت جائعا قبل النوم.. إليك هذه الاطعمة

إذا أراد الشخص أن يحافظ على حالة صحية جيدة، فعليه أن يتخلى عن فكرة الأكل قبل النوم، لكن هذه الفكرة تبدو مثالية، فالإنسان ربما يجوع قبل أن يأوي إلى الفراش، فما العمل؟

ويقول موقع “هافينغتون بوست” الأميركي إن ما تختاره من طعام قبل النوم يمكن أن يؤثر على وزنك بمرور الوقت، إلى جانب قدرة على الوصول إلى أرض الأحلام بشكل سليم وسريع.

ونقلت عن خبراء في التغذية قولهم إن هناك عدة أصناف يسمح بتناولها قبل النوم، وهي على النحو التالي:

الجوز: إن قرقرة المعدة في الليل تعني أن جسمك يخبرك بحاجته إلى مزيد من السعرات الحرارية والمواد المغذية، لذلك عليك أن تتناول طعاما، حتى لا تكون هناك تداعيات على صحتك لاحقا.

وللجوز قيمة غذائية كبيرة، فهو يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين والدهون الصحية، ويمكن أن يساعد في درء أمراض مثل السكري من النوع الثاني.

الموز: بجانب طمعه اللذيذ، يمكن أن يساعدك الموز في النوم السريع، فهو يحتوي على البوتاسيوم، الذي هو مرخ طبيعي للعضلات، وفيه أيضا التربتوفان المنخفض المستوى، الذي لا يحسن الحالة المزاجية فحسب، بل يساعد على نوم هانئ.

وعلى الشخص أن يضع في الحسبان أن كل موزة تحتوي على ما يقدر بـ15 غراما من السكر، وهذا يعني أن كثيرا من السكر يمكن أن يعرقل عملية النوم.

المكسرات المغطاة بالشوكولا: لنكن صريحين مع أنفسنا، فكلنا نرغب بشيء حلو المذاق قبل النوم، والحل ممكن في المكسرات المغطاة بالشوكولا قبل النوم، فهي تساهم في سد الجوع.

وينصح هناك بتناول تلك التي تحتوي على الشوكولا الداكنة، مع الاهتمام بالكمية المناسبة فلا مجال للإكثار منها.

الزبادي اليوناني مع اللوز والتوت: إذا كنت مستعد لبذل مزيد من الجهد، فيمكنك خلط عدد من الأطعمة مثل الزبادي مع الفواكه مثل التوت.

وتعتبر هذه الوصفة مثالية، فهي توازن بين البروتين والكربوهيدرات والدهون، فاالكربوهيدرات موجودة في التوت واللبن، والبروتين في الزبادي ، والدهون في اللوز.

وهذا يساعد في الحفاظ على توازن السكر في الدم ويمنع جسمك من الاستيقاظ أثناء الليل بسبب الحاجة إلى الجلوكوز.

كعكة الأرز وزبدة الفول السوداني: هذه وجبة خفيفة أخرى رائعة قبل النوم ، لأن زبدة الفول السوداني تحتوي على البروتين والدهون وكعك الأرز يحتوي على الكربوهيدرات، مما يعني هنا تحقيق معادلة التوازن، كما في الصنف السابق.

الفطر المجفف: ربما لم تجد هذه الأشياء في المنز، لكن هناك أنواع من الفطر ولا سيما شيتاكي هو أحد أفضل مصادر فيتامين “د” النباتي، وهو يساعد في الراحة أثناء الليل.

المصدر: وكالات