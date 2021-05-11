23 إصابة جراء قمع قوات الاحتلال المواطنين بقوة السلاح في الخليل

أصيب فجر اليوم الثلاثاء، العشرات من المواطنين الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة تضامنية في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، مع أهالي القدس ومقدساتها في مواجهة مخططات الكيان المحتل التهويدية.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، وصول 23 إصابة لمستشفى الخليل الحكومي، منها: 5 بالرصاص الحي و9 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و9 إصابات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، ووصفت جميع الإصابات بالطفيفة.

وأصيب مئات المواطنين، مساء أمس، خلال مواجهات عنيفة تجري بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، منذ ساعات الصباح وتصاعدت بعد صلاة التراويح.

المصدر: فلسطين اليوم