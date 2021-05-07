اليمن يحيي يوم القدس العالمي بمسيرات هي الأكبر عربياً وإسلامياً

خرجت عصر اليوم الجمعة مسيرات جماهيرية حاشدة في 44 ساحة بالعاصمة صنعاء و13 محافظة هي الأكبر في العالم العربي والإسلامي إحياء ليوم القدس العالمي، فيما ستخرج مساء اليوم المسيرات بمحافظة الحديدة في أربع ساحات.

ففي العاصمة صنعاء احتضن شارع السيتين الشمالي مئات الألاف من المواطنين الذين قدموا من مختلف مديريات الأمانة ومحافظة صنعاء، فيما خرجت مسيرة نسائية جماهيرية حاشدة في ساحة حديقة الثورة وسط زخم وحضور نسائي كبير يليق بعظمة المناسبة.

وفي محافظة صعدة خرجت المسيرات في 3 ساحات في مدينة صعدة، “المرازم” لخولان عامر، “شعارة” لمديريات رازح وشدا وغمر. وفي الجوف خرجت مسيرات يوم القدس العالمي في ساحتي الحزم والمراشي. أما في محافظة مأرب فقد خرجت المسيرات في ساحة قانية في مديرية ماهلية.

وخرجت ثلاث مسيرات حاشدة للرجال بمحافظة عمران في جولة النصر بالمدينة، ومدينة خمر للمديريات الشمالية، وفيما خرجت مسيرة نسائية في ساحة جامعة عمران – خط حجة. فيما شهدت محافظة ذمار سبع مسيرات حاشدة خرجت في “جولة صوال” بالمدينة، ومراكز مديريات جبل الشرق، ضوران، المنار، عتمة، وصاب العالي، وصاب السافل.

وفي محافظة إب خرجت 3 مسيرات بساحات في البوابة الشرقية لملعب الاستاد الرياضي، وساحة المربع الشمالي في مدينة يريم، وساحة المربع الغربي في العدين. أما محافظة المحويت خرجت مسيرات يوم القدس العالمي إلى ساحة مركز المدينة.

وفي محافظة البيضاء خرجت مسيرات غفيرة في ساحتي رداع والبيضاء. فيما خرجت المسيرات بمحافظ الضالع إلى 3 ساحات في دمت، والحشا، وقعطبة.

وأحيت محافظة حجة، الجبلية، يوم القدس العالمي بمسيرات حاشدة خرجت إلى 17 ساحة في المدينة، والشغادرة، وعبس، وأسلم، وخيران المحرق، وكعيدنة، وكشر، والحيارة، والمغنمية، والجميمة، وبني يوس، والمغربة، ووشحة، وبكيل المير، وقارة، ومستبأ.

وفي محافظة تعز خرجت المشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي إلى ساحة مفرق ماوية بالتعزية. وفي محافظة ريمة أحيا المواطنون يوم القدس العالمي بمسيرة حاشدة في مركز المحافظة.

وستخرج مساء اليوم الجمعة في محافظة الحديدة مسيرات يوم القدس العالمي في 4 ساحات بشارع الميناء، ساحة باجل للمديريات الشرقية، ساحة زبيد للمديريات الجنوبية، ساحة ملعب القناوص للمديريات الشمالية.

المصدر: المسيرة نت