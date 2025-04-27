12 شهيدا وجريحاً اثر عدوان أمريكي استهدف العاصمة اليمنية ومحافظات عدة

شنّ العدوان الأمريكي على اليمن، السبت، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب.

ففي العاصمة صنعاء، أفادت مصادر يمنية بأن العدو الأمريكي استهدف بعدة غارات مناطق متفرقة من العاصمة، موضحةً أن العدوان استهدف بسلسلة غارات مديريتي السبعين وبني الحارث.

وذكرت المصادر أن العدوان استهدف حيًا سكنيًا غرب الروضة في مديرية بني الحارث، كما استهدف منزلًا مجاورًا للمستشفى اللبناني في حي 14 أكتوبر.

وأدى العدوان إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة للمبنى المستهدف غرب الروضة في مديرية بني الحارث شمال العاصمة.

ولفتت المصادر إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن امرأة مفقودة تحت أنقاض المنزل المستهدف في حي 14 أكتوبر بمديرية السبعين جنوب العاصمة.

وأفاد مصدر بوزارة الصحة بإصابة 8 مدنيين، بينهم طفلان، نتيجة العدوان الأمريكي الذي استهدف حيًا سكنيًا غرب الروضة في مديرية بني الحارث.

وفي محافظة صعدة، شنّ العدوان الأمريكي سلسلة غارات على مناطق متفرقة، حيث استهدف بأربع غارات مديرية كتاف، وبثلاث غارات محيط المدينة، كما شن ثلاث غارات على مديرية آل سالم.

وفي الحديدة، استهدف العدوان بسلسلة غارات ميناء رأس عيسى في مديرية الصليف، وشنّ سلسلة غارات على جزيرة كمران. أما في محافظة الجوف، فقد شن العدوان أربع غارات على مديرية العنان.

وفي مأرب، شن العدوان غارة على مديرية مدغل.

ويأتي هذا العدوان في وقت تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية ضرباتها النوعية ضد مصالح العدو الصهيوني وأهداف العدوان في البحر الأحمر وخليج عدن، ما يكشف عن محاولات أمريكا اليائسة لكسر إرادة الشعب اليمني الصامد.

كما استهدف العدوان الأمريكي السفينة الإسرائيلية المحتجزة “غلاكسي ليدر” خلال عدوانه على اليمن. وأكدت مصادر يمنية أن العدوان استهدف السفينة بثلاث غارات. وفي تاريخ 17 مارس، استهدف العدو الأمريكي بغارتين برج القيادة في السفينة الإسرائيلية المحتجزة “غلاكسي ليدر” في الحديدة.

الصحة: 12 شهيدًا وجريحًا في العدوان الأمريكي على العاصمة صنعاء

في إحصائية جديدة، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، استشهاد وإصابة 12 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، جراء استهداف العدوان الأمريكي أحياء سكنية في مديريتي السبعين وبني الحارث بأمانة العاصمة.

وأكّدت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث، جراء استهداف العدوان منزلًا في حي 14 أكتوبر بمديرية السبعين.

وأفادت الوزارة بإصابة تسعة مواطنين، بينهم امرأتان وثلاثة أطفال، في العدوان الأمريكي الذي استهدف حيًا سكنيًا غرب الروضة بمديرية بني الحارث.

وأدانت وزارة الصحة استمرار العدو الأمريكي في استهداف الأحياء السكنية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

مركز عين الإنسانية يجدد مطالبته بإجراء تحقيق دولي في الجرائم الأمريكية باليمن

دان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية الاستهداف الهمجي والعدواني الذي ارتكبته طائرات العدوان الأمريكي مساء السبت، من خلال شن سلسلة من الغارات الجوية التي طالت بشكل متعمد أحياء سكنية ومناطق متفرقة من العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، من ضمنها “حي سكني غرب منطقة الروضة” التابعة لمديرية بني الحارث، مما أدى إلى إصابة 8 مدنيين بينهم طفلان.

كما أدان المركز، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، استهداف العدوان الأمريكي منزلاً في حي 14 أكتوبر بمديرية السبعين بالعاصمة صنعاء، بالإضافة إلى استهداف مناطق متفرقة من محافظة صعدة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين أو استخدام القوة بشكل عشوائي في المناطق المأهولة.

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات والاعتداءات الهمجية تأتي في سياق سلسلة من الهجمات العدوانية اليومية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضي الجمهورية اليمنية، والتي تسببت ولا تزال في سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية الأساسية، وترويع السكان الآمنين.

وأكد مركز عين الإنسانية أن هذه الأعمال تشكل جرائم حرب تستوجب المساءلة، داعيًا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، التزامًا بالقوانين الدولية والمواثيق الأممية ذات الصلة.

المصدر: المسيرة نت