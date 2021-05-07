حرارة الأرض وصلت إلى رقم قياسي عام 2020

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن درجة حرارة الأرض وصلت عام 2020 إلى معدلات قياسية خلال 3 ملايين عام، الأمر الذي جعل البشرية أقرب إلى كارثة مناخية.

كلام غوتيرش جاء خلال منتدى بيترسبرغ حول المناخ، حيث قال: “كان العام الماضي فترة أخرى غير مسبوقة من الكوارث المناخية المتطرفة”، وتركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي قد جدد الحد الأقصى له، متجاوزاً مستوى ما قبل الصناعة بنسبة 148٪.

كما أكد أن هذا هو أعلى رقم منذ 3 ملايين عام، عندما كانت درجة حرارة الأرض أعلى بـ 3 درجات وكان مستوى سطح البحر أعلى بمقدار 15 مترا، وحذر من أنه “وفقاً للالتزامات الحالية، ما زلنا نتجه نحو ارتفاع كارثي في ​​درجات الحرارة بمقدار 2.4 درجة بحلول نهاية القرن. نحن على شفا الهاوية”.

وكانت دراسة جديدة، نشرها فريق دولي في مجلة “نيتشر كلايمت تشينج”، أظهرت أن غابات الأمازون البرازيلية المطيّرة المتضررة من الأنشطة البشرية كانت منذ عام 2010 مصدراً لانبعاث كمية من الكربون أكبر من تلك التي امتصتها، ما يشكّل تحولاً كبيراً وغير مسبوق لهذه المنظومة البيئية المهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

المصدر: الميادين