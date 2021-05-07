الصومال: قوات معارضة تعود لثكناتها بموجب اتفاق مع الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2021 - 04:18

الصومال: قوات معارضة تعود لثكناتها بموجب اتفاق مع الحكومة

منذ 1 ساعة 7 May، 2021
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أخبار دولية - الصومال

قال متحدث باسم “تحالف فضفاض” لقوات المعارضة في الصومال إن القوات التي تدعم المعارضة، وافقت على العودة إلى ثكناتها أو إلى مواقع أخرى بالبلاد بعد التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء.

وكان المتحدث قد أبلغ “رويترز” في وقت متأخر من يوم الأربعاء بأن قوات المعارضة ترفض التخلي عن سيطرتها على أجزاء من العاصمة حتى يتنحى الرئيس محمد عبد الله محمد عن منصبه.

وقال ديني أحمد المتحدث باسم القوات المتحالفة مع الحكومة يوم الخميس: “الآن هناك سلام واتفاق”.

وأضاف أن رئيس الحكومة محمد حسين روبلي ومسؤولين آخرين وبعض قادة المعارضة اتفقوا على حل المشكلات وأن القوات ستعود إلى الأماكن والأقاليم أو الثكنات التي جاءت منها.

المصدر: وكالة رويترز

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