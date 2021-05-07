ألمانيا تتيح لقاح “أسترازينيكا” لجميع البالغين

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن بلاده قررت إتاحة لقاح “أسترازينيكا” بشكل عاجل لجميع البالغين، لتطعيم أكبر عدد ممكن من السكان ضد كورونا وفي أسرع وقت ممكن.

وقال إن “العديد من الأشخاص في المجموعات ذات الأولوية الذين ينتظرون موعدا للقاح سيكونون سعداء بتلقي لقاح “أسترازينيكا”، لذلك قررت الحكومة السماح بتطعيم جميع البالغين به”.

وأضاف: “من المهم للغاية أن نكون أكثر براغماتية ومرونة”.

وأشار إلى أن “بعض الأشخاص ربما امتنعوا بسبب وقت الانتظار بين جرعتي اللقاح مقارنة بنصف فترة الانتظار للقاح “فايزر-بيونتيك”، الأكثر شعبية في البلاد”.

المصدر: وكالات