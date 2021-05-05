في ظل تشديد الحظر.. إيران تصنع أنواع الطائرات المسيرة

أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن القوة البرية للجيش باتت اليوم تشكل أهم المحاور في البلاد في مجال الطائرات المسيرة العسكرية.

وفي ندوة عقدت في كلية الإمام علي العسكرية لتخريج الضباط، أوضح اللواء موسوي أن الجيش استطاع في ظل تشديد الحظر على البلاد خلال العامين الأخيرين، أن ينتج أنواع الطائرات المسيرة ويدخلها إلى الخدمة بفضل الكوادر الشابة في مؤسسات الجيش.

كما تطرق إلى إنجازات الجيش في إنتاج المعدات المختلفة كصناعة الزوارق والغواصات والطائرات والمضادات الجوية بالاعتماد على قدرات شباب الجيش وإبداعاتهم.

وأضاف أن المشاكل والتحديات هي التي حفزت الطاقات وأوجدت فكرة الإدارة الجهادية القائمة على أن بإمكان من يحمل الأفكار والمبادئ أن يوجد التغيير، مشيرا إلى أن الروح المعنوية والدوافع الخلاقة هي التي تحقق القفزات في حركة الجيش وتُفعَل النشاطات الجهادية والثورية.

المصدر: الميادين