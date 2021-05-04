وزيرة خارجية ليبيا تدعو تركيا لسحب المقاتلين الأجانب

25دعت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال لقاء مع نظيرها التركي، مولود تشاووش أوغلو، إلى سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا مع اقترابها من إجراء انتخابات هذا العام.

وقالت المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع تشاووش أوغلو، عقب لقاء عقده مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، حسب بيان من المكتب الإعلامي للسلطات في طرابلس، إنها “أشادت بدعم تركيا للقطاع الصحي في ليبيا في مواجهة فيروس كورونا، وأكدت على إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين”.

كما دعت المنفوش “تركيا للتعاون فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا”.

ورد تشاووش أوغلو بالقول إن القوات التركية كانت في ليبيا كجزء من اتفاق تدريب تم التوصل إليه مع إدارة سابقة في ليبيا.

وأضاف: “هناك من يساوي وجودنا القانوني مع مجموعات المرتزقة الأجنبية التي تقاتل في هذا البلد من أجل المال”.

كما أكد وزير الخارجية التركي دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في سبيل المحافظة على أمن واستقرار ليبيا، وأوضح أن لقاءه مع رئيس الحكومة تضمن نقاشا حول مذكرة التفاهم البحرية واختصاصاتها والخطوات المتخذة حيالها في المستقبل.

وبين تشاووش أوغلو أن المحادثات تضمنت الآلية المناسبة لعودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا.

المصدر: وكالات