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April 28 2021 - 19:52

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن رفضها تأجيل الانتخابات بأي حال من الأحوال

منذ 24 mins 28 April، 2021
فصائل المقاومة الفلسطينية
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية الاربعاء رفضها تأجيل الانتخابات بأي حال من الأحوال، رغم تحفظها على البدء بالمجلس التشريعي.

وأكدت الفصائل في بيان لها على “ضرورة احترام المواعيد المحددة للانتخابات والتوافقات الوطنية وصولا إلى تشكيل المجلس الوطني، مع التأكيد التام على إجرائها في القدس المحتلة”.

وشددت الفصائل على وجوب ان تكون القدس “ساحة من ساحات الاشتباك مع الاحتلال واستثمار هبة القدس وانتزاع حقنا في القدس وأنها هي العاصمة الأبدية لفلسطين وإسقاط صفقة القرن مع التحذير من العواقب السلبية للتأجيل”.

المصدر: فلسطين اليوم

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