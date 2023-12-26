اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال حول “الهجرة الطوعية”، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يجب أن يحاكم عليها في المحاكم الدولية “.

وقالت الفصائل في بيان، إن هذه التصريحات العنصرية هي استمرار لسياسة حرب الإبادة الجماعية لتهجير المواطنين قسريا بفعل استمرار العدوان والقتل والتدمير والحصار.

وشددت على أن إضافة “نتنياهو” صفة الطوعية على الهجرة هي محاولة خداع ضمن مخططه لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت الفصائل في التصريح أن الشعب الفلسطيني صامد ولن يترك أرضه ووطنه ولن يستسلم، مؤكدة أن هذا هو المعيق أمام نجاح مخططات الاحتلال العنصرية وليس “انعدام دول مضيفة” كما يقول “نتنياهو”.

وكان “نتنياهو” قد أبلغ كتلته النيابية في الكنيست أنه يعمل من أجل دفع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نحو “الهجرة الطوعية” ويعمل مع بعض الدول لتمرير هذا المخطط.

المصدر: وكالة فلسطين اليوم