لافروف يصف تصريحات المسؤولين التشيك حول انفجارات فربيتيتسي بأنها انفصام في الشخصية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 15:10

لافروف يصف تصريحات المسؤولين التشيك حول انفجارات فربيتيتسي بأنها انفصام في الشخصية

منذ 55 mins 28 April، 2021
أخبار موقع المنار

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