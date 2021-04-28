لافروف: موسكو ستعلن قريباً قائمة بالدول غير الصديقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحكومة الروسية ستعلن قريبا قائمة بالدول غير الصديقة التي تعتزم موسكو اتخاذ إجراءات الرد على ممارساتها تجاه روسيا،، لافتا إلى ان المعايير واضحة.

وقال لافروف في تصريح لوكالة سبوتنيك، ردا على سؤال بهذا الصدد : “أعتقد أن ذلك سيحدث قريبا”الحكومة لديها تعليمات محددة والمعايير التي نسترشد بها في هذا العمل واضحة لذا أعتقد ، ان الانتظار لن يكون طويلاً”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما حول “اتخاذ إجراءات الرد على الخطوات غير الودية من دول أجنبية” تجاه روسيا.

ويأتي ذلك على خلفية فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا وطردها 10 دبلوماسيين روس.

وردت روسيا بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الأمريكيين وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين.

المصدر: وكالة سبوتنيك