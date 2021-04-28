بارزاني وظريف يبحان سبل تعزيز التبادل التجاري بين كردستان العراق وإيران

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الإقليم وإيران.

وذكر بيان لحكومة إقليم كردستان أن “بارزاني استقبل اليوم ظريف، وبحثا سبل تعزيز العلاقات بين الإقليم وإيران على أساس الاحترام والمصلحة المتبادلين”، كما بحثا آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري.

وتناول اللقاء أيضا، العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وأهمية تنفيذ قانون الموازنة العامة والالتزام به، إلى جانب إرسال المستحقات المالية لحكومة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية.

وبدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارته إلى العراق أمس الاثنين، والتقى في بغداد رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، وعددا كبيرا من الزعماء السياسيين العراقيين.

المصدر: وكالات