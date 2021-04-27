العدو الإسرائيلي يواصل سياسة الإهمال الطبي بحق أسير فلسطيني

تستمر إدارة سجن “عوفر” العسكري التابع للعدو الاسرائيلي سياسة الإهمال الصحي بحق الأسير عبد الرحيم مصطفى سلهب (39 عامًا) من بيت لحم بالضفة المحتلة.

وبالسياق، قالت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” الثلاثاء إن “الاسير سلهب معتقل منذ 17 آذار الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 4 أشهر”، وأشارت إلى أنه “يعاني من عدة أمراض ولا يتلقى العلاج اللازم لها”.

ولفتت الهيئة إلى ان “الأسير يعاني من مشاكل بالظهر، وجرثومة بالمعدة، والجيوب الأنفية والتهابات في العظم وتمزق في كتفه الأيسر”، وذكرت ان “إدارة السجن تتعمد بشكل ممنهج إهمال الوضع الصحي للأسير سلهب منذ اعتقاله”.

المصدر: فلسطين اليوم