أفواج الجراد اجتاحت بلدة القصر الحدودية في الهرمل وانتشرت في بساتين البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2021 - 17:54

أفواج الجراد اجتاحت بلدة القصر الحدودية في الهرمل وانتشرت في بساتين البلدة

منذ 15 mins 26 April، 2021
الجراد في لبنان
لبنان

اجتاحت أفواج من الجراد بلدة القصر الحدودية في الهرمل وانتشرت آلاف الحشرات في بساتين البلدة، وأدت إلى حالة هلع لدى الأهالي الذين ناشدوا الجهات المعنية والجيش التدخل واتخاذ ما يلزم.
وتابع رئيس بلدية القصر محمد زعيتر الوضع وناشد المعنييين” تأمين الأدوية اللازمة لتشمل حملة رش المبيدات مساحة البلدة”، كما ناشد “الأهالي التعاون في الإرشاد إلى امكان مبيت الجراد ليتم إجراء اللازم مع ساعات الصباح”.
ولفت نائب رئيس بلدية القصر بدري ناصر الدين إلى “ضرورة تعاون البلديات والمجتمع المدني لمواجهة هذه الموجة” مشيرا الى “التعاون مع وزارة الزراعة التي ساهمت بتأمين مبيدات أفواج الجراد التى تهدد محاصيل البلدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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