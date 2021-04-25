وزير الصحة الإيراني يعزي بضحايا حادث مستشفى في بغداد

اعرب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني في رسالة وجهها الى وزير الصحة العراقي، عن تعازيه بوفاة عدد من المواطنين العراقيين في حادث انفجار مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وكتب سعيد نمكي اليوم الاحد في رسالة إلى وزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي: ببالغ الأسى تلقينا نبأ مقتل وإصابة عدد من المواطنين العراقيين ومجموعة من الكوادر الصحية في حادث انفجار وقع في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، نقدم تعازينا لكم ولحكومة وشعب العراق في هذا الحادث المأساوي، ونجدد وقوفنا إلى جانب العراق الشقيق والصديق واستعدادنا لتقديم المساعدة على جميع المستويات في مواجهة وباء كورونا.

ودعا وزير الصحة بالرحمة والغفران لضحايا الحادث والشفاء العاجل للمصابين .

المصدر: وكالة ارنا