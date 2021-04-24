الرئاسة التركية تندد بتصريحات بايدن التي اعترف فيها بالإبادة الأرمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 22:48

الرئاسة التركية تندد بتصريحات بايدن التي اعترف فيها بالإبادة الأرمنية

منذ 2 ساعة 24 April، 2021
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