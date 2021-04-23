لبنان تبلغ من السعودية قرارها بمنع استيراد الخضار والفواكه اللبنانية

تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان الجمعة من السفارة السعودية، مضمون قرار السعودية القاضي بمنع دخول الخضار والفواكه الى أراضيها من لبنان قبل إعلانه.

وأكدت الوزارة أن “تهريب المخدرات في حاويات او شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان الى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وان تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان”.

ودعت الوزارة “السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الاجهزة الامنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الافة وتفشيها ولمنع الاضرار بالمواطنين الابرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام