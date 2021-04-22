لقاح “سبوتنيك في” قد يحصل على موافقة الصحة العالمية في أيار/مايو

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين الخميس، أن منظمة الصحة العالمية قد تجيز اللقاح الروسي المضاد لفيروس كوفيد-19 خلال أسابيع قليلة بعد انتهاء أعمال بعثة المنظمة المقررة في شهر أيار/مايو.

وقال فيرشينين، عقب لقائه مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في جنيف “لقد تحدثنا معه عن احتمال اتخاذ هذا القرار بعد انتهاء أعمال بعثتين، إحداهما تتواجد في روسيا بالفعل، والأخرى تصل في شهر أيار/مايو؛ وإذا تم هذا بسرعة، فأعتقد أن من الممكن حينها الحديث عن التوقيت، وهو أمر يقاس بالأسابيع وليس بالشهور”.

ووفقا لفيرشينين، “بعد هاتين الزيارتين وتبادل الآراء والبيانات مع المتخصصين الذين يزودون ممثلي منظمة الصحة العالمية بجميع المعلومات اللازمة، سنحصل على إدراج لقاح “سبوتنيك في” ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة من قبل المنظمة للاستخدام في حالات الطوارئ”.

وأضاف فيرشينين “سيكون هذا تأكيدًا جادًا على صحة وضرورة وفعالية لقاحنا. وتعلم أننا قد أبرمنا بالفعل اتفاقيات مع أكثر من 60 دولة، واتفقنا مع عشرات الدول الأخرى على الإنتاج المحلي للقاحنا. أعتقد أنه بعد الموافقة على مثل هذه المواصفات مع منظمة الصحة العالمية، سيكون الطلب على لقاحنا كبيرًا جدًا في العالم”.

وأشار إلى أن العمل مع منظمة الصحة العالمية يسير بالتوازي مع زيادة إنتاج اللقاح الروسي، وفي غضون شهر ستسمح القدرات بإنتاج عشرات الملايين من جرعات “سبوتنيك في”.

كما أعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن استعداد بلاده لتقديم لقاح “سبوتنيك في” بعد إقراره من منظمة الصحة العالمية لتطعيم موظفي منظمة الأمم المتحدة ضد “كوفيد-19”.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث “غاماليا”، في الـ 19 من نيسان /أبريل الحالي، أن فعالية لقاح “سبوتنيك في” المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6 بالمئة، وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون مواطن روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقًا المجلة الطبية “لانسيت” (91.6 بالمئة).

المصدر: سبوتنيك