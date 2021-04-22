ظريف يصف لقاءه مع نظيره الباكستاني بالممتاز

وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لقاءه بنظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في طهران الاربعاء بانه كان ممتازا.

وكتب ظريف، في تغريدة له مساء الاربعاء: كان لي لقاء ممتاز مع اخي وصديقي شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني في طهران.

وأضاف: لقد قمنا بتدشين معبر حدودي جديد بين البلدين وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون من أجل انشاء أسواق حدودية.

وتابع ظريف: تم الاتفاق على توسيع التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي بشأن أفغانستان وفلسطين والتعددية ومحاربة التشدد ضد المسلمين.

وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ، الذي وصل طهران مساء الثلاثاء في زيارة تستغرق 3 أيام ، قد التقى بالرئيس حسن روحاني صباح الاربعاء ومن ثم التقى مساء الوزير ظريف في وزارة الخارجية ووقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين إيران وباكستان لإنشاء أسواق حدودية على امتداد الحدود بين البلدين.

المصدر: وكالة ارنا