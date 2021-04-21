قيادة منطقة البقاع في حزب الله توزع وجبات غذائية على الاسر المحتاجة والمتعففة في الهرمل

بادرت قيادة منطقة البقاع في حزب الله، إلى تأمين أولى الوجبات الغذائية شبه الجاهزة ضمن مشروع مائدة الإمام زين العابدين (ع) في الهرمل، لمساعدة الاسر المحتاجة والمتعففة، وعملت الفرق المتطوعة في لجنة “من أحسن العطاء” على توضيب وتقسيم وتوزيع مئات الوجبات من الدجاج والبطاطا.

وأوضح مدير لجنة “من أحسن العطاء” في الهرمل قاسم الساحلي أنه تم توزيع 1500 حصة غذائية على العوائل الفقيرة والمتعففة، وتتضمن اللحوم والبطاطا والخضار، وهي حصص أسبوعية ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك لتغطي الحاجات الاساسية في قضاء الهرمل”.

وشكر الساحلي “الخيرين والميسورين وأصحاب الدخل المتوسط وحتى الفقراء الذين تبرعوا وساهموا في الإفطارات وفي إطعام الفقراء في هذا الشهر الفضيل”.

وتعمل اللجان إلى جانب حزب الله على جمع المساعدات المادية من بعض الخيرين والمجاهدين، تمهيدا لتأمين الوجبات الغذائية شبه الجاهزة للأسابيع القادمة.

من جهته، أعلن المدير التنفيذي للجنة “من أحسن العطاء” في الهرمل سمير اسكندر أن “حزب الله قدم مبالغ كبيرة شكلت العمود الفقري للإنطلاق في الاسبوع الأول”، وقال: “ونحن بدورنا شكلنا لجانا عدة للجباية في القضاء، وتم إعداد إحصاء 1700 عائلة ووضع برنامج لمساعدتهم خلال شهر رمضان”.

أضاف اسكندر: “ان تكلفة هذا المشروع حوالي مليار ليرة، تم تأمين جزء منها من الخيرين ومساهمات المجاهدين، والباب مفتوح لمن يرغب في التبرع لاستكمال المشروع ولتوسعة مروحة المساعدات لتشمل ألف عائلة اخرى من الأسر المحتاجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام