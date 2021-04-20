عودة أكثر من 300 لاجئ سوري من لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين أن أكثر من 300 لاجئ سوري عادوا إلى أرض الوطن من لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية على “فيسبوك”: “خلال الــ24 ساعة الأخيرة شهدت سوريا عودة 307 لاجئين آخرين (منهم 92 امرأة و157طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، في حين لم يسجل معبر نصيب الحدودي، عودة أي لاجئ من الأردن.

وأشار المركز إلى قيام الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، على مساحة 2.0 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 6 عبوات ناسفة، منها 4 عبوات يدوية الصنع.

المصدر: سبوتنيك