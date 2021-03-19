عودة قرابة 150 لاجئاً إلى سوريا من لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين الجمعة، بعودة قرابة 150 لاجئا سوريا إلى وطنهم من لبنان، خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وجاء في نشرة إخبارية للمركز على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية “عاد، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، 149 لاجئا (بينهم 45 امرأة و76 طفلا) إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم يشهد معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا عودة أي لاجئ.

وأشار المركز إلى أنه خلال الفترة ذاتها لم يعد أحد من النازحين إلى مكان إقامته الدائمة داخل البلاد. هذا وأضاف المركز أيضا أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، قامت خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا على مساحة 1.7 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 13عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك